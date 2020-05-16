Еще больше ямальских семей могут получать выплаты на детей

16 Май 2020 2020-05-16T09:18:48+03:00

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Расширен список семей, которые могут получать выплаты на детей. В соответствии с указом Президента ежемесячную выплату в размере 5000 рублей, которая с апреля по июнь предоставляется на детей до трёх лет, получат не только семьи, имеющие право на материнский капитал, но и родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.

Кроме того, право на выплату в размере 10000 рублей, начиная с 1 июня, получили семьи с детьми от 3 до 16 лет. Средства будут предоставлены независимо от наличия у семьи права на маткапитал.

Руководитель ПФР по ЯНАО Таиса Колоколова подчеркнула, что эта выплата единоразовая. Семье, где есть несколько детей, и которая попадает под действие указа, выплаты будут произведены на каждого ребёнка - по 10 000 рублей.

Обратиться за обеими выплатами можно через портал госуслуг, с помощью любой клиентской службы ПФР или через МФЦ. У семей есть почти пять месяцев, чтобы это сделать - заявления принимаются до 1 октября. Никаких дополнительных документов представлять не нужно, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU