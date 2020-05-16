Власти Тазовского района нарушали закон об ответственном обращении с животными
Прокуратура выявила в деятельности администрации Тазовского района нарушения законодательства об ответственном обращении с животными. Во время проверки выяснилось, что должностные лица не принимают надлежащие меры по отлову бездомных животных, их транспортировка и немедленная передача в приюты не осуществляется.
Прокурор района в адрес главы муниципального образования Тазовский район внес представление об устранении нарушений закона.
Только после вмешательства прокуратуры местная администрация организовала проведение закупки на оказание услуг по отлову бродячих животных.
Замглавы администрации и начальник управления коммуникаций, строительства и жилищной политики привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU