16 Май 2020 2020-05-16T08:27:29+03:00

Власти Тазовского района нарушали закон об ответственном обращении с животными Фото: pixabay.com

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Прокуратура выявила в деятельности администрации Тазовского района нарушения законодательства об ответственном обращении с животными. Во время проверки выяснилось, что должностные лица не принимают надлежащие меры по отлову бездомных животных, их транспортировка и немедленная передача в приюты не осуществляется.

Прокурор района в адрес главы муниципального образования Тазовский район внес представление об устранении нарушений закона.

Только после вмешательства прокуратуры местная администрация организовала проведение закупки на оказание услуг по отлову бродячих животных.

Замглавы администрации и начальник управления коммуникаций, строительства и жилищной политики привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU