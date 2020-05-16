16 Май 2020 2020-05-16T05:46:16+03:00

Погода на Ямале 16 мая: пасмурный и дождливый день Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

В субботу, 16 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +4 градуса, пасмурно, дождь, ветер северный 5 м/с.

В Ноябрьске + 10 градусов, пасмурно, но днем осадки не прогнозируются, ветер западный 6 м/с.

В Новом Уренгое +9 градусов, пасмурно, периодически - дождь, ветер северо-западный 5 м/с.

В Надыме +9 градусов, пасмурно, в середине дня - кратковременный дождь, ветер северо-западный 5 м/с.

В Губкинском +11 градусов, пасмурно, в первой половине дня - кратковременный дождь, ветер западный 6 м/с.

В Тарко-Сале +11 градусов, пасмурно и дождливо, ветер западный 5 м/с.

В Муравленко +9 градусов, пасмурно, дождь. Ветер западный 6 м/с.

В Лабытнанги +4 градуса, пасмурно, дождь в первой половине дня, ветер северный 9 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU