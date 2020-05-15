Доверчивая уренгойка лишилась денег после телефонного разговора

15 Май 2020 2020-05-15T16:56:12+03:00

Мошенники выманили у нее 266 тысяч рублей

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В Пуровском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи денег с банковской карты жительницы Уренгоя. Женщина лишилась более 266 тысяч рублей. 12 мая она обратилась в полицию с заявлением.

Выяснилось, что ей позвонила неизвестная, которая представившись сотрудницей банка. Незнакомка сообщила, что с банковских счетов уренгойки пытаются похитить деньги. Аферистка убедила северянку, что для предотвращения данных действий необходимо сообщить персональные данные банковских карт, коды и поступившие на телефон смс – пароли. Уренгойка сообщила всю интересующую ее информацию. После этого женщина лично посетила банковское учреждение, где специалисты банка сообщили ей, что с ее счетов были осуществлены денежные переводы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Полицейские устанавливают круг лиц, причастных к совершению данного правонарушения, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские рекомендуют в подобных случаях прервать разговор и перезвонить по номеру телефона, указанному на оборотной стороне банковской карты.

ИСТОЧНИК KP.RU