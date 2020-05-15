В Тарко-Сале рецидивист вынес ценности из открытой квартиры
В Тарко-Сале Пуровского района «по горячим следам» задержали подозреваемого в краже имущества из квартиры. Вечером 13 мая местный житель сообщил, что кто-то проник в незапертую квартиру и похитил ноутбук, сотовый телефон и золотую цепочку. Сумма ущерба - более 29 тысяч рублей.
Причастного к хищению установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее неоднократно судимый 23-летний безработный житель. Злоумышленник в содеянном признался, похищенное имущество выдал полицейским добровольно.
На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». С подозреваемого взяли подписку о невыезде, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU