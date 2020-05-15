В Тарко-Сале рецидивист вынес ценности из открытой квартиры

15 Май 2020 2020-05-15T16:19:27+03:00

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В Тарко-Сале Пуровского района «по горячим следам» задержали подозреваемого в краже имущества из квартиры. Вечером 13 мая местный житель сообщил, что кто-то проник в незапертую квартиру и похитил ноутбук, сотовый телефон и золотую цепочку. Сумма ущерба - более 29 тысяч рублей.

Причастного к хищению установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее неоднократно судимый 23-летний безработный житель. Злоумышленник в содеянном признался, похищенное имущество выдал полицейским добровольно.

На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». С подозреваемого взяли подписку о невыезде, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU