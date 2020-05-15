В Новом Уренгое полицейский помог беременной женщине добраться до роддома

15 Май 2020 2020-05-15T15:52:47+03:00

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Новоуренгойский автоинспектор помог женщине вовремя добраться до роддома. Семья боялась не успеть в медицинское учреждение из-за создавшихся пробок на дорогах 1 мая.

На одном из перекрестков города к экипажу ГИБДД подъехал автомобиль. Вышедший из транспорта мужчина рассказал, что в салоне машины находится его беременная супруга, у которой начинаются роды. Инспектор ГИБДД Кирилл Кузьмин сопроводил автомобиль с роженицей в родильный дом центральной городской больницы Нового Уренгоя.

Женщину оперативно доставили в больницу, где её уже ждали врачи. Как сообщила новоуренгойская семья, у них родился здоровый малыш. Об этой истории инспектор не спешил делиться с коллегами, считая, что «помощь людям - это служебный долг».

Однако глава семьи Ильфат Сахибгареев самостоятельно нашел спасителя и поблагодарил за оказанную помощь. 15 мая у здания ГИБДД состоялась встреча с молодым отцом, который благодарил инспектора.

Сотрудники ведомства подарили семье новую автолюльку, чтобы ребенок находился в безопасности при поездке. Инспектор пожелал супругам крепкого здоровья, благополучия и удачи на дорогах, передает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU