В Новом Уренгое полицейский помог беременной женщине добраться до роддома
Новоуренгойский автоинспектор помог женщине вовремя добраться до роддома. Семья боялась не успеть в медицинское учреждение из-за создавшихся пробок на дорогах 1 мая.
На одном из перекрестков города к экипажу ГИБДД подъехал автомобиль. Вышедший из транспорта мужчина рассказал, что в салоне машины находится его беременная супруга, у которой начинаются роды. Инспектор ГИБДД Кирилл Кузьмин сопроводил автомобиль с роженицей в родильный дом центральной городской больницы Нового Уренгоя.
Женщину оперативно доставили в больницу, где её уже ждали врачи. Как сообщила новоуренгойская семья, у них родился здоровый малыш. Об этой истории инспектор не спешил делиться с коллегами, считая, что «помощь людям - это служебный долг».
Однако глава семьи Ильфат Сахибгареев самостоятельно нашел спасителя и поблагодарил за оказанную помощь. 15 мая у здания ГИБДД состоялась встреча с молодым отцом, который благодарил инспектора.
Сотрудники ведомства подарили семье новую автолюльку, чтобы ребенок находился в безопасности при поездке. Инспектор пожелал супругам крепкого здоровья, благополучия и удачи на дорогах, передает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU