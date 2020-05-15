15 Май 2020 2020-05-15T14:56:46+03:00

Оперштаб ЯНАО сообщает о вакцине от коронавируса Фото: из открытых источников

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В сентябре вакцина от коронавируса, вероятно, пройдет процедуру регистрации. Об этом сообщает Оперативный штаб ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Ученые проводят доклинические исследования уже готовой лекарственной формы на 300 добровольцах. Специалистам предстоит определить ее эффективность и безопасность. Эта работа предположительно будет завершена в июне, после чего можно будет переходить к клиническим испытаниям.

"Специалисты государственного научного центра «Вектор» в июне готовятся завершить исследования вакцины от коронавируса", - говорится в сообщении Оперштаба ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU