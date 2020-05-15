2020-05-15T14:44:43+03:00
Общество

Проект благоустройства Ямальского района в списке лучших практик России

Парк в Яр-Сале украшают белые медведи и декоративные скамейки с подогревом в виде льдин
Анна Полякова
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Проект благоустройства Ямальского района в списке лучших практик России Фото: yanao.ruПроект благоустройства Ямальского района в списке лучших практик России Фото: yanao.ru
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Проект из села Яр-Сале Ямальского районапопал в федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства федерального Минстроя. Всего на рассмотрение комиссии были представлены 536 объектов. По итогам экспертной оценки, всего 132 проекта были включены в перечень лучших. Среди них и ямальский проект, реализованный в 2019 году.

Объект удачно расположился в центре посёлка, что делает его привлекательным для посещения всех жителей. Концепция парка предполагает тематику арктического региона: тут установлены скульптуры белых медведей, декоративные скамейки с подогревом, выполненные в виде льдин, а сама территория разделена на зоны тихого и активного отдыха. Рядом расположена парковка на 50 машиномест.

- Ямал участвует в конкурсе третий год и уже семь реализованных ямальских проектов включены в федеральных реестр лучших практик. Многие муниципалитеты при проектировании используют элементы, подчеркивающие местный колорит, тем самым воспитывая любовь и гордость к родному краю, – отметила заместитель директора департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО Елена Мальчевская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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