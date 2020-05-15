2020-05-15T15:12:44+03:00
Происшествия

На Ямале умер 8-летний ребенок, выпив водки

Следователи возбудили уголовное дело
Анна Полякова
Поделиться:
В Тазовском районе скончался мальчик, выпивший водкиВ Тазовском районе скончался мальчик, выпивший водкиФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Тазовском районе умер восьмилетний мальчик от отравления водкой. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ребенка с признаками отравления госпитализировали в Гыданскую участковую больницу 14 мая около 6 часов утра. Врачи бились над спасением мальчика, однако, несмотря на все предпринятые попытки, реанимационные мероприятия положительных результатов не принесли. Мальчика спасти не удалось.

Предварительно установлено, что накануне вечером ребенок оставался в квартире один без присмотра родителей. Он употребил в значительном количестве водку, которую принес и оставил в легкодоступном месте его отец.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз, в том числе гистологическое и химическое исследование, чтобы установить точную причину смерти ребенка, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тарко-Сале рецидивист вынес ценности из открытой квартиры
В Новом Уренгое полицейский помог беременной женщине добраться до роддома
Оперштаб ЯНАО сообщает о вакцине от коронавируса
Проект благоустройства Ямальского района в списке лучших практик России
На Ямале умер 8-летний ребенок, выпив водки
В Ямальском колледже объявили карантин из-за вспышки коронавируса
На Ямале поэтапно снимаются ограничения на авиаперевозки в сезон отпусков
В Салехарде исправили ситуацию с затопленными дворами
Работодателям Ямала напомнили о правилах режима самоизоляции
На Ямале объявлен пожароопасный сезон
На Ямале летняя путина началась раньше обычного
В Тазовском районе пострадал пассажир перевернувшегося снегохода
Победители премии «Семья Ямала» получат по 250 тысяч рублей
Площадь Ханымея украсят кашпо местного мастера
В Ноябрьске ночью сгорел двухэтажный дом
В Новом Уренгое проходит всероссийская акция «На работу на велосипеде»
Погода на Ямале 15 мая: ожидается усиление ветра
Дмитрия Артюхова хвалят в социальных сетях
В Губкинском построят 15 современных детских площадок
Следователи выясняют обстоятельства падения ребенка из окна в Новом Уренгое
В Новом Уренгое открыли отделение для пациентов с легкой формой COVID-19
На главную переправу Ямала вышли паромы
В Тарко-Сале директор больше четырех лет не платила подчиненному зарплату
На Ямале усилены меры по поддержке занятости
В Новом Уренгое из окна многоэтажки выпал ребенок