На Ямале умер 8-летний ребенок, выпив водки
В Тазовском районе умер восьмилетний мальчик от отравления водкой. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Ребенка с признаками отравления госпитализировали в Гыданскую участковую больницу 14 мая около 6 часов утра. Врачи бились над спасением мальчика, однако, несмотря на все предпринятые попытки, реанимационные мероприятия положительных результатов не принесли. Мальчика спасти не удалось.
Предварительно установлено, что накануне вечером ребенок оставался в квартире один без присмотра родителей. Он употребил в значительном количестве водку, которую принес и оставил в легкодоступном месте его отец.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз, в том числе гистологическое и химическое исследование, чтобы установить точную причину смерти ребенка, сообщает СУ СКР по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU