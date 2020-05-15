2020-05-15T12:58:01+03:00
Экономика

На Ямале поэтапно снимаются ограничения на авиаперевозки в сезон отпусков

Сохранится условия по загрузке прилетающих в округ воздушных судов
Анна Полякова
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На Ямале поэтапно снимаются ограничения на авиаперевозки в сезон отпусков Фото: yanao.ruНа Ямале поэтапно снимаются ограничения на авиаперевозки в сезон отпусков Фото: yanao.ru
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Авиакомпания «Ямал» возобновляет большинство субсидируемых рейсов за пределы округа. Уже сейчас на сайте перевозчика и в кассах доступны билеты на май и частично на июнь. В ближайшее время поступят в продажу билеты на остальные рейсы.

Как пояснил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, начинается сезон отпусков, и у людей большой запрос на выезд. С 23 мая вводятся дополнительные рейсы по самым востребованным направлениям – Тюмень, Уфа, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Москва и другие. Глава региона сообщил, что будут продолжены все наши социальные программы, в частности, билеты для многодетных.

Между тем, пока сохранится ряд ограничений по загрузке прилетающих в ЯНАО воздушных судов, необходимый для недопущения завоза коронавирусной инфекции. Экипаж и пассажиры должны соблюдать масочный режим. После каждого рейса проводится усиленная санитарная обработка, а по возвращению в базовый аэропорт в салоне воздушного судна и в багажном отделении выполняется полная дезинфекция.

Ямальцам рекомендуют проверить, какие ограничения действуют в регионе прибытия. В каждом установлены разные требования – обязательная самоизоляция в течение 14 дней, система пропусков, масочный режим и другие.

Возвращаясь из других регионов, ямальцы должны заранее сделать тест на коронавирусную инфекцию в лицензированных организациях, либо пройти двухнедельную изоляцию. На это время работодатели могут перевести сотрудника на удаленную работу или предоставить ему очередной оплачиваемый отпуск.

Вертолётные перевозки в связи с эпидемиологической обстановкой, как в апреле и мае, будут осуществляться по предварительной заявке и согласованию с главами муниципалитетов. Ограничения не касаются завоза продуктов и товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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