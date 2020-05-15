2020-05-15T12:04:32+03:00
Общество

В Салехарде исправили ситуацию с затопленными дворами

Специалисты продолжают работу по прочистке водоотводных лотков
Анна Полякова
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В Салехарде исправили ситуацию с затопленными дворами Фото: salekhard.orgВ Салехарде исправили ситуацию с затопленными дворами Фото: salekhard.org
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Несколько дворов ямальской столицы оказались подтопленными. Жители Салехарда в социальных сетях наглядно продемонстрировали свою беду, опубликовав фотографии гигантских луж. Бедствие терпели дворы по адресам: З. Космодемьянской, 32, Броднева, 36 и Подшибякина, 42.

Как пояснили в администрации города, скопление воды было вызвано обильными осадками и состоянием грунта. Ещё замёрзшая земля не впитывала большой поток воды. Водоотводные лотки быстро переполнились.

- Лотки находятся под землёй и закрыты железобетонными плитами. Места засора найти проблематично, - комментирует директор АО «Салехарддорстрой» Александр Воробьев.

На места ЧП отправили необходимую технику обслуживающего предприятия. Автонасосы откачивали воду, а рабочие прочищали водоотводные каналы. К вечеру 14 мая ситуацию удалось нормализовать.

Сегодня, 15 мая, специалисты продолжают работу по прочистке водоотводных лотков, чтобы не допустить подобной ситуации. Также проверяется работоспособность всей имеющейся на территории города ливневой канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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