2020-05-15T11:14:59+03:00
Общество

Работодателям Ямала напомнили о правилах режима самоизоляции

Людмила Нечепуренко: Минимум сотрудников должны приходить на работу [видео]
Анна Полякова
Поделиться:
Работодателям Ямала напомнили о правилах режима самоизоляции Фото: оперативный штаб ЯНАОРаботодателям Ямала напомнили о правилах режима самоизоляции Фото: оперативный штаб ЯНАО
Изменить размер текста:

Работодателям Ямала рекомендовано установить предельно возможную численность сотрудников, находящихся на рабочих местах. Это позволит избежать скопления работников в помещениях организаций.

Напомним, в округе до 31 мая включительно продлен режим самоизоляции. Главный санитарный врач Ямала Людмила Нечепуренко обратилась к землякам и напомнила, что в соответствии с постановлением губернатора округа о режиме повышенной готовности работодатели обязаны обеспечить оптимальный режим рабочего времени и времени отдыха. Он предусматривает установление гибкого графика или дистанционного режима работы.

- Минимум сотрудников должны приходить на работу. Предприятия должны придерживаться режима, который действовал и до 12 мая, - подчеркнула Людмила Нечепуренко в своем обращении.

Так же все работодатели Ямала, независимо от форм собственности, должны в своей деятельности максимально использовать дистанционную работу. Там, где очное присутствие людей исключить невозможно, обязательно должны использоваться средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), средства дезинфекции и обеспечено социальное дистанцирование.

Роспотребнадзор просит сообщать о тех фактах, когда работодатель требует выходить на работу сотрудников во время режима самоизоляции.

Работодателям Ямала напомнили о правилах режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Работодателям Ямала напомнили о правилах режима самоизоляции
На Ямале объявлен пожароопасный сезон
На Ямале летняя путина началась раньше обычного
В Тазовском районе пострадал пассажир перевернувшегося снегохода
Победители премии «Семья Ямала» получат по 250 тысяч рублей
Площадь Ханымея украсят кашпо местного мастера
В Ноябрьске ночью сгорел двухэтажный дом
В Новом Уренгое проходит всероссийская акция «На работу на велосипеде»
Погода на Ямале 15 мая: ожидается усиление ветра
Дмитрия Артюхова хвалят в социальных сетях
В Губкинском построят 15 современных детских площадок
Следователи выясняют обстоятельства падения ребенка из окна в Новом Уренгое
В Новом Уренгое открыли отделение для пациентов с легкой формой COVID-19
На главную переправу Ямала вышли паромы
В Тарко-Сале директор больше четырех лет не платила подчиненному зарплату
На Ямале усилены меры по поддержке занятости
В Новом Уренгое из окна многоэтажки выпал ребенок