15 Май 2020 2020-05-15T11:14:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Работодателям Ямала рекомендовано установить предельно возможную численность сотрудников, находящихся на рабочих местах. Это позволит избежать скопления работников в помещениях организаций.

Напомним, в округе до 31 мая включительно продлен режим самоизоляции. Главный санитарный врач Ямала Людмила Нечепуренко обратилась к землякам и напомнила, что в соответствии с постановлением губернатора округа о режиме повышенной готовности работодатели обязаны обеспечить оптимальный режим рабочего времени и времени отдыха. Он предусматривает установление гибкого графика или дистанционного режима работы.

- Минимум сотрудников должны приходить на работу. Предприятия должны придерживаться режима, который действовал и до 12 мая, - подчеркнула Людмила Нечепуренко в своем обращении.

Так же все работодатели Ямала, независимо от форм собственности, должны в своей деятельности максимально использовать дистанционную работу. Там, где очное присутствие людей исключить невозможно, обязательно должны использоваться средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), средства дезинфекции и обеспечено социальное дистанцирование.

Роспотребнадзор просит сообщать о тех фактах, когда работодатель требует выходить на работу сотрудников во время режима самоизоляции.

Работодателям Ямала напомнили о правилах режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU