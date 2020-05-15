Работодателям Ямала напомнили о правилах режима самоизоляции
Работодателям Ямала рекомендовано установить предельно возможную численность сотрудников, находящихся на рабочих местах. Это позволит избежать скопления работников в помещениях организаций.
Напомним, в округе до 31 мая включительно продлен режим самоизоляции. Главный санитарный врач Ямала Людмила Нечепуренко обратилась к землякам и напомнила, что в соответствии с постановлением губернатора округа о режиме повышенной готовности работодатели обязаны обеспечить оптимальный режим рабочего времени и времени отдыха. Он предусматривает установление гибкого графика или дистанционного режима работы.
- Минимум сотрудников должны приходить на работу. Предприятия должны придерживаться режима, который действовал и до 12 мая, - подчеркнула Людмила Нечепуренко в своем обращении.
Так же все работодатели Ямала, независимо от форм собственности, должны в своей деятельности максимально использовать дистанционную работу. Там, где очное присутствие людей исключить невозможно, обязательно должны использоваться средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), средства дезинфекции и обеспечено социальное дистанцирование.
Роспотребнадзор просит сообщать о тех фактах, когда работодатель требует выходить на работу сотрудников во время режима самоизоляции.
Работодателям Ямала напомнили о правилах режима самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU