На Ямале объявлен пожароопасный сезон
На Ямале 15 мая объявлен пожароопасный сезон. Он продлится до 1 октября. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Артюхов. Все подготовительные мероприятия завершены. Разработан и утверждён сводный план тушения лесных пожаров на территории округа. Сформирован оперативный штаб округа для координации сил и средств пожаротушения.
- Общая группировка сил и средств по сравнению с прошлым годом увеличена и составляет 638 человек и 96 единиц техники, - прокомментировал первый заместитель главы региона Алексей Ситников.
Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства работает в круглосуточном режиме. Авиационный мониторинг лесных пожаров - основной инструмент обнаружения лесных пожаров на ранней стадии - будет осуществляться судами малой авиации.
В качестве вспомогательного инструмента в округе работает интегрированная система видеомониторинга лесных пожаров, направленная на защиту 35 населенных пунктов.
Кроме того, для повышения эффективности мониторинга природных пожаров и пожарной опасности в этом году будет продолжена практика авиапатрулирования по наиболее горимой части земель запаса и сельхозназначения. Общая площадь авиамониторинга в округе составит порядка 36 млн га.
ИСТОЧНИК KP.RU