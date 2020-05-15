2020-05-15T10:09:54+03:00
Общество

На Ямале объявлен пожароопасный сезон

Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства работает в круглосуточном режиме
Анна Полякова
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На Ямале объявлен пожароопасный сезон Фото: yanao.ruНа Ямале объявлен пожароопасный сезон Фото: yanao.ru
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На Ямале 15 мая объявлен пожароопасный сезон. Он продлится до 1 октября. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Артюхов. Все подготовительные мероприятия завершены. Разработан и утверждён сводный план тушения лесных пожаров на территории округа. Сформирован оперативный штаб округа для координации сил и средств пожаротушения.

- Общая группировка сил и средств по сравнению с прошлым годом увеличена и составляет 638 человек и 96 единиц техники, - прокомментировал первый заместитель главы региона Алексей Ситников.

Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства работает в круглосуточном режиме. Авиационный мониторинг лесных пожаров - основной инструмент обнаружения лесных пожаров на ранней стадии - будет осуществляться судами малой авиации.

В качестве вспомогательного инструмента в округе работает интегрированная система видеомониторинга лесных пожаров, направленная на защиту 35 населенных пунктов.

Кроме того, для повышения эффективности мониторинга природных пожаров и пожарной опасности в этом году будет продолжена практика авиапатрулирования по наиболее горимой части земель запаса и сельхозназначения. Общая площадь авиамониторинга в округе составит порядка 36 млн га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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