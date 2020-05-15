2020-05-15T08:45:43+03:00
Экономика

На Ямале летняя путина началась раньше обычного

Промысел уже стартовал в Шурышкарском районе
Анна Полякова
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На Ямале летняя путина началась раньше Фото: yanao.ruНа Ямале летняя путина началась раньше Фото: yanao.ru
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Летняя путина на Ямале в этом году началась в среднем на 10 дней раньше по сравнению с прошлыми годами. Это произошло из-за раннего освобождения ямальских рек ото льда.

Летний промысел уже стартовал в Шурышкарском районе. С начала этой недели Горковский рыбоводный завод и сельскохозяйственное предприятие «Мужевское» добыли более 15 тонн рыбы.

Организации, имеющие рыболовные участки на магистрали реки Обь, получили дополнительное время на промысел – до 20 мая. Ловить разрешается все виды рыб в пределах выделенных квот, за исключением видов, вылов которых сегодня под запретом. Об этом рассказал начальник отдела организации и регулирования рыболовства департамента АПК ЯНАО Сергей Гулялов.

Он отметил, что по правилам рыболовства, с 20 мая на магистрали Оби вступит в силу запрет на промышленный вылов рыбы. Запрет продлится до 16 июня. С начала года на Ямале добыто около 1300 тонн рыбы, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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