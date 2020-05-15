2020-05-15T08:38:38+03:00
Происшествия

В Тазовском районе пострадал пассажир перевернувшегося снегохода

ДТП случилось в 80 километрах от села Антипаюта
Анна Полякова
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В Тазовском районе пострадал пассажир перевернувшегося снегохода Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Тазовском районе пострадал пассажир перевернувшегося снегохода Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Тазовском районе в 80 километрах от села Антипаюта перевернулся снегоход. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, 14 мая около 04:50 минут водитель снегохода «Yamaha» не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате происшествия пассажир снегохода с различными травмами госпитализирован.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых травмы получил один человек. С начала 2020 года в 1969 зарегистрированных ДТП погибли 17 человек и 177 травмированы, в числе которых 15 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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