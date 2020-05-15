Победители премии «Семья Ямала» получат по 250 тысяч рублей

15 Май 2020 2020-05-15T08:03:09+03:00

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В ЯНАО назвали победителей ежегодной премии «Семья Ямала», которая учреждена для укрепления института семьи, сохранения семейных традиций, формирования бережного отношения к семейным ценностям в автономном округе. Она приурочена к празднику Международный день семьи, который отмечается 15 мая. Вручение премий проводится с 2014 года.

Победителей определяют в шести номинациях: «Многодетная семья года», «Молодая семья года», «Династия года», «Опекунская (приемная семья) года», «Преодоление», «Золотая семья года».

Лауреатам премии в каждой номинации присуждены гранты от губернатора округа в размере 250 тысяч рублей, а также дипломы и сувениры. Торжественная церемония вручения премии перенесена из-за эпидемиологической обстановки.

В этом году в окружной департамент социальной защиты населения поступили заявки от 39 семей из всех муниципалитетов региона. Наиболее популярными из года в год становятся номинации «Многодетная семья года» и «Молодая семья года».

В этом году в окружной департамент социальной защиты населения поступили заявки от 39 семей из всех муниципалитетов региона. Наиболее популярными из года в год становятся номинации «Многодетная семья года» и «Молодая семья года».

С Международным днём семьи ямальцев поздравил и губернатор Дмитрий Артюхов, поблагодарив за неравнодушие, за то, что помощь в становлении ямальского Север уютным и комфортным.

- Наши главные задачи – обеспечить достойную и полноценную жизнь ямальских семей, строить капитальное жильё, современные детсады, школы и безопасные дороги, совершенствовать систему здравоохранения, - сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU