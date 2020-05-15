2020-05-15T07:52:21+03:00
Общество

Площадь Ханымея украсят кашпо местного мастера

Искусство художественной ковки металла умелец освоил в период карантина
Анна Полякова
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Площадь Ханымея украсят кашпо местного мастера Фото: puradm.ruПлощадь Ханымея украсят кашпо местного мастера Фото: puradm.ru
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Поселок Ханымей Пуровского района после снятия карантина начинает работу по благоустройству и озеленению. Цветы развесят в кашпо, которые изготовил местный умелец. Мастерство художественной ковки металла ханымеец Ильфар Басыров всерьез освоил как раз в период изоляции.

Теорию брал из видео мастер-классов в интернете, практиковался у себя в гараже. Начинал с изготовления небольших декоративных элементов, постепенно освоил более сложные.

Фотографии работ Ильфара в соцсетях заметил глава муниципалитета. Азат Мектепкалиев решил поддержать местного умельца и предложил ему изготовить декоративные цветочные кашпо для муниципалитета. Их развесят на площади для проведения массовых мероприятий, которую в прошлом году благоустроили в рамках программы «Комфортная городская среда».

В июне планируют на улицах поселка высадить 12 тысяч цветов. Яркие бархатцы, петунии, сальвии, виолы и георгины распустятся не только на клумбах и в вазонах, но и в новых кашпо, рассказали в администрации Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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