В Ноябрьске ночью сгорел двухэтажный дом

15 Май 2020 2020-05-15T07:30:52+03:00

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В Ноябрьске в два часа ночи 15 мая произошел пожар в расселенном двухэтажном деревянном доме № 35 на улице Мира. Огнеборцы прибыли на место вызова через три минуты.

К моменту ЧП официально проживающих граждан в этом доме не было. Когда прибыли пожарные расчеты, дом вовсю полыхал, огонь был на всех этажах здания. Угрозы рядом стоящим зданиям не было.

Менее часа понадобилось для локализации пожара, а уже около 6 часов утра пожар был полностью потушен. На месте работало 25 человек, в распоряжении которых было 12 единиц спецтехники МЧС.

По предварительной информации пострадавших и погибших нет. Причина пожара устанавливается.

Как отмечают в ГУ МЧС России по ЯНАО, проблема расселенных домов, как и незаконных построек, в том, что их хозяева, которые несут обязательства по соблюдению правил пожарной безопасности, отсутствуют.

ИСТОЧНИК KP.RU