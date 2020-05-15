В Новом Уренгое проходит всероссийская акция «На работу на велосипеде»

15 Май 2020 2020-05-15T06:01:15+03:00

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Жителей Нового Уренгоя сегодня, 15 мая, приглашают присоединиться к всероссийской акции «На работу на велосипеде». Организаторы отмечают, что сегодня, в условиях коронавируса, она стала лишь актуальнее.

Велосипед позволяет минимизировать физические контакты с окружающими и в то же время помогает удовлетворять минимальную потребность в ежедневной физической нагрузке. Двухколесный транспорт укрепляет здоровье и не вредит экологии.

- Если вы не перешли на удалённую работу и вынуждены ездить в офис, попробуйте воспользоваться велосипедом. Если вы и так ездите по делам на велосипеде, предложите попробовать друзьям и коллегам, - обратились к горожанам представители администрации Нового Уренгоя.

ИСТОЧНИК KP.RU