2020-05-15T05:16:31+03:00
Общество

Погода на Ямале 15 мая: ожидается усиление ветра

Температура воздуха поднимется до +15 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 15 мая: ожидается усиление ветраПогода на Ямале 15 мая: ожидается усиление ветраФото: Анна Полякова
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На территории Ямала 15 мая 2020 года прогнозируются неблагоприятные погодные явления. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», в течение дня ожидается усиление ветра восточного, северо-восточного направления до 7-12 м/с, в Приуральском, Шурышкарском, Надымском и Пуровском районах его порывы могут достигать 18 м/с.

Температура днем в среднем +6…+11 градусов, местами до +16 , на северо-востоке региона до +1. Облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный дождь. Днем дождь, местами сильный.

В пятницу, 15 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +8 градусов, пасмурно, дождь будет идти весь день, ветер северо-восточный 9 м/с.

В Ноябрьске + 15 градусов, пасмурно и дождливо, ветер восточный 8 м/с.

В Новом Уренгое +13 градусов, солнечно, ближе к ночи ожидается дождь, ветер юго-восточный 9 м/с.

В Надыме +14 градусов, днем - пасмурно, вечером - дождь, ветер восточный 7 м/с.

В Губкинском +14 градусов, пасмурно, во второй половине дня – дождь, ветер восточный 8 м/с.

В Тарко-Сале +16 градусов, днем - солнечно, без осадков, ветер восточный 2 м/с.

В Муравленко +11 градусов, пасмурно, дождь. Ветер восточный 7 м/с.

В Лабытнанги +6 градусов, пасмурно, дождь в течение дня, ветер северо-восточный 9 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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