Дмитрия Артюхова хвалят в социальных сетях
Положительных отзывов о его работе больше, чем негативных
Дмитрия Артюхова хвалят в социальных сетях. Фото со странички в "ВКонтакте" Дмитрия Артюхова.
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Глава ЯНАО занял пятое место в рейтинге губернаторов по количеству позитивных постов в соцсетях в свой адрес. По статистике, Дмитрию Артюхову было посвящено более 9% материалов, сообщает центр политической конъюнктуры.
Стало известно, что в апреле в социальных сетях было опубликовано более девяти тысяч материалов, где упоминался губернатора округа.
– По количеству негативных постов в соцсетях Дмитрий Артюхов занимает 29 место. Однако положительных сообщений в адрес главы Ямала все же больше, – отмечает Центр политической конъюнктуры.
ИСТОЧНИК KP.RU