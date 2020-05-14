2020-05-14T17:24:23+03:00
Политика

Дмитрия Артюхова хвалят в социальных сетях

Положительных отзывов о его работе больше, чем негативных
Вадим Бегун
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Дмитрия Артюхова хвалят в социальных сетях. Фото со странички в "ВКонтакте" Дмитрия Артюхова.Дмитрия Артюхова хвалят в социальных сетях. Фото со странички в "ВКонтакте" Дмитрия Артюхова.
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Глава ЯНАО занял пятое место в рейтинге губернаторов по количеству позитивных постов в соцсетях в свой адрес. По статистике, Дмитрию Артюхову было посвящено более 9% материалов, сообщает центр политической конъюнктуры.

Стало известно, что в апреле в социальных сетях было опубликовано более девяти тысяч материалов, где упоминался губернатора округа.

– По количеству негативных постов в соцсетях Дмитрий Артюхов занимает 29 место. Однако положительных сообщений в адрес главы Ямала все же больше, – отмечает Центр политической конъюнктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Дмитрия Артюхова хвалят в социальных сетях
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