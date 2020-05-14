2020-05-14T16:36:28+03:00
Общество

В Губкинском построят 15 современных детских площадок

Игровые комплексы будут яркими необычными
Анна Полякова
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В Губкинском построят 15 современных детских площадок Фото: Instagram garanin_a_mВ Губкинском построят 15 современных детских площадок Фото: Instagram garanin_a_m
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Классных площадок много не бывает. Об этом заявил глава Губкинского Андрей Гаранин в своем Instagram, проанонсировав начало работ по оборудованию детских игровых комплексов.

Он сообщил, что до конца лета в разных частях города планируется построить 15 новых современных детских площадок. Главная задача, по словам мэра, чтобы губкинцы могли гулять с детьми рядом с домом, пока многим приходится искать хорошие площадки в соседних микрорайонах.

Гаранин также пообещал, что площадки будут снабжены большими видеоэкранами, резиновыми покрытиями - мягкими и безопасными. Оборудование установят сертифицированное, игровые комплексы будут яркие необычные, появится видеонаблюдение. Глава города выразил надежду, что площадки понравится и детям, и родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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