В Губкинском построят 15 современных детских площадок
Классных площадок много не бывает. Об этом заявил глава Губкинского Андрей Гаранин в своем Instagram, проанонсировав начало работ по оборудованию детских игровых комплексов.
Он сообщил, что до конца лета в разных частях города планируется построить 15 новых современных детских площадок. Главная задача, по словам мэра, чтобы губкинцы могли гулять с детьми рядом с домом, пока многим приходится искать хорошие площадки в соседних микрорайонах.
Гаранин также пообещал, что площадки будут снабжены большими видеоэкранами, резиновыми покрытиями - мягкими и безопасными. Оборудование установят сертифицированное, игровые комплексы будут яркие необычные, появится видеонаблюдение. Глава города выразил надежду, что площадки понравится и детям, и родителям.
ИСТОЧНИК KP.RU