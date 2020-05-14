14 Май 2020 2020-05-14T16:09:07+03:00

В Новом Уренгое открыли отделение для пациентов с легкой формой COVID-19 Фото:

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В Новом Уренгое из обсерватора переоборудовали госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией, у которых болезнь протекает в легкой форме или без симптомов. Отделение, где организовали дополнительно 64 койки, начало работать.

После полного курса лечения в основном инфекционном госпитале часть пациентов будет переводиться в бывший обсерватор, где будет находиться под медицинским наблюдением и дожидаться результатов тестирования. Полная выписка возможна лишь после получения двукратных отрицательных результатов.

На протяжении последних недель в районе Нового Уренгоя наблюдается рост количества больных COVID-19, в основном за счет вахтовых работников производственных предприятий, проживающих в общежитиях на территории промышленных зон.

Это около 70% от всех госпитализированных в инфекционный госпиталь. 142 койки на территории больничного комплекса останутся для лечения пациентов в средне-тяжелом и тяжелом состояниях, а также нуждающихся в ИВЛ.

- На дополнительных койках пациенты будут также обеспечены круглосуточным наблюдением под контролем врачей, сестринским уходом, - прокомментировала ситуацию главный врач Новоуренгойской ЦГБ Ирина Груздева.

По решению губернатора округа Дмитрия Артюхова, на Ямале общее число коек увеличивается до 800. Это втрое превышает федеральные нормативы. Открываются отделения для пациентов с легкой или бессимптомной формой коронавируса, что позволит иметь резерв коек с кислородной поддержкой в основных инфекционных госпиталях. Такие отделения уже начали работу в Надыме, Тарко-Сале и Лабытнанги.

ИСТОЧНИК KP.RU