2020-05-14T15:35:25+03:00
Общество

На главную переправу Ямала вышли паромы

Пассажиров будут перевозить бесплатно
Анна Полякова
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На главную переправу Ямала вышли паромы Фото: yanao.ruНа главную переправу Ямала вышли паромы Фото: yanao.ru
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Главная паромная переправа Ямала, соединяющая два соседних города - Салехард и Лабытнанги, начала работу 14 мая. С 15:00 она официально считается открытой.

Накануне расчищали паромные причалы от скопившегося льда. Провели большой объём ремонтных работ по восстановлению работоспособности и подготовке к безаварийной работе механизмов, систем и устройств судов. Сейчас на линии работают два парома, до конца дня выйдут все шесть.

- Северная погода часто вносит коррективы в работу переправы, поэтому, если пассажиры спешат в аэропорт или на железнодорожный вокзал, рекомендую совершать переезды из города в город заблаговременно , - сообщил директор окружной дирекции транспорта Виталий Лагутин.

В этом году, как и в предыдущие годы, пассажиров будут перевозить бесплатно. Автовладельцев - по льготным тарифам, установленным ниже себестоимости перевозки. Напомним, округ субсидирует этот маршрут с 2011 года. Ямальцам напоминают, что на пароме, как и в общественном транспорте действует масочный режим.

Дешевле всего провоз транспорта обойдется байкерам - 110 рублей. Автотранспортные средства с разрешенной максимальной массой свыше 40 тонн и выше перевохятся на пароме за 9 090 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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