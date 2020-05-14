На Ямале усилены меры по поддержке занятости

14 Май 2020 2020-05-14T14:40:25+03:00

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Правительство Ямала утвердило порядок стимулирования работодателей и предпринимателей, которые создают новые рабочие места. Речь идет помощи безработным или работникам, находящимся под угрозой увольнения.

Работодатели, которые создают временные рабочие места, могут получить возмещение расходов на оплату труда сотрудников с учетом страховых взносов. Сумма составляет более 31 тысячи рублей в месяц на одного работника.

Для малых и средних предпринимателей предусмотрена субсидия в размере 123 тысячи рублей на создание постоянного рабочего места для безработных и ищущих работу граждан. Рабочее месте в течение года не должно пустовать. Такого сотрудника нельзя уволить по инициативе работодателя. Если он уйдет сам, на это место направят другого безработного. Субсидию можно получить на каждое рабочее место.

Еще одна дополнительная мера поддержки введена для граждан, прекративших индивидуальную предпринимательскую деятельность и признанных безработными после 1 марта 2020 года. Теперь таким гражданам на период апреля, мая и июня установлена региональная доплата до максимального размера пособия по безработице - 18 195 рублей. Выплата осуществляется за фактическое количество дней безработицы.

ИСТОЧНИК KP.RU