Оперштаб ЯНАО грозится вернуть ограничения для жителей региона

14 Май 2020 2020-05-14T13:34:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Ямальцев призывают оставаться дома, невзирая на снятия некоторых ограничений. Оперативный штаб ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сообщает, что угроза коронавируса еще не миновала, инфекция по-прежнему среди населения.

Руководитель оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова отметила, что ямальцы вышли на улицы, не соблюдая правил. Часто прогулки не ограничиваются компанией из двух человек.

- Поступают сигналы о том, что многих людей вернули на работу, чуть ли не в полном составе. Большое количество ямальцев семьями ходят в магазины и другие начавшие свою работу места, - говорит в видеообрашении к землякам Татьяна Бучкова.

Она подчеркнула, что ограничения были сняты, потому что медучреждения успели подготовиться и развернуть достаточное количество коек. Однако нарушение простых правил обязательно отразится на статистике новых случаев заболевания.

- Они будут расти, и ограничения придется снова возвращать. Пожалуйста, постарайтесь оставаться дома и соблюдать дистанцию от других людей на улице и в помещениях, — призвала Бучкова жителей округа.

ИСТОЧНИК KP.RU