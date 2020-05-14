Оперштаб ЯНАО грозится вернуть ограничения для жителей региона
Ямальцев призывают оставаться дома, невзирая на снятия некоторых ограничений. Оперативный штаб ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сообщает, что угроза коронавируса еще не миновала, инфекция по-прежнему среди населения.
Руководитель оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова отметила, что ямальцы вышли на улицы, не соблюдая правил. Часто прогулки не ограничиваются компанией из двух человек.
- Поступают сигналы о том, что многих людей вернули на работу, чуть ли не в полном составе. Большое количество ямальцев семьями ходят в магазины и другие начавшие свою работу места, - говорит в видеообрашении к землякам Татьяна Бучкова.
Она подчеркнула, что ограничения были сняты, потому что медучреждения успели подготовиться и развернуть достаточное количество коек. Однако нарушение простых правил обязательно отразится на статистике новых случаев заболевания.
- Они будут расти, и ограничения придется снова возвращать. Пожалуйста, постарайтесь оставаться дома и соблюдать дистанцию от других людей на улице и в помещениях, — призвала Бучкова жителей округа.
ИСТОЧНИК KP.RU