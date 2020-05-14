В Салехарде проверят соблюдение правил парковки во дворах

14 Май 2020 2020-05-14T13:12:58+03:00

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В Салехарде специалисты администрации вышли в рейд для проверки соблюдения правил парковки во дворах. Мероприятия проходят ежедневно, за раз выявляются десятки нарушений, сообщили в мэрии ямальской столицы.

Правилами благоустройства оставлять автомобиль на газоне запрещено. Водителям это известно, одна не все из них соблюдают его, ссылаясь на отсутствие либо нехватку парковочных мест.

В ходе рейда контролёры фиксируют все нарушения, после чего по номеру автомобиля выявляют собственника транспортного средства. Его приглашают на заседание административной комиссии, где происходит рассмотрение дела.

Размер штрафа за парковку на газоне составляет от 2 до 3 тысяч рублей на физическое лицо. Штраф придется оплатить в течение 60 дней с момента вступления в силу постановления.

ИСТОЧНИК KP.RU