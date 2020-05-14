2020-05-14T12:12:44+03:00
Экономика

На Ямале заготовителям оленины начали перечислять окружные субсидии

Механизм новой господдержки отрасли начал реализовываться с этого года
Анна Полякова
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На Ямале заготовителям оленины начали перечислять окружные субсидии Фото: yanao.ruНа Ямале заготовителям оленины начали перечислять окружные субсидии Фото: yanao.ru
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Ямальские предприятия по заготовке мяса оленя начали получать региональные субсидии на проведение убойной кампании-2020. Механизм новой господдержки отрасли начал реализовываться с этого года. По поручению губернатора Дмитрия Артюхова все оленеводческие хозяйства, вне зависимости от формы собственности, будут получать по 450 рублей за килограмм мяса оленя первой категории.

Увеличение более чем в два раза делается для того, чтобы заготовители смогли уже сейчас заключить договоры поставки и предоставить по ним авансы оленеводческим хозяйствам, которые планируют сдавать животных на убой.

Не менее 80% сданного на убой мяса должно быть первой категории, то есть самого высокого качества. На сегодня до получателей, по их заявкам, доведено около 30% запланированных средств.

На Ямале сейчас продолжается отел северных оленей. Уже родилось около 10 тысяч телят. В конце июня после завершения отела специалисты ветеринарной службы округа приступят в летней вакцинации оленей. Параллельно будет проводиться биркование животных. В том числе – электронными бирками. Для Ямала это новшество.

- В «цифровом» формате учет будет более эффективен, поскольку позволит отследить всю историю животного в единой информационной системе, - прокомментировал первый заместитель руководителя Службы ветеринарии ЯНАО Станислав Закревский.

Напомним, наличие бирки – обязательное условие для сдачи мяса оленей на убойный комплекс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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