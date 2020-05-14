Угонщиком из Тарко-Сале оказался безработный молодой горожанин

14 Май 2020 2020-05-14T11:50:57+03:00

К ответственности привлекли и саму владелицу автомобиля

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В Пуровском районе задержали подозреваемого в угоне автомобиля. И оказался 19-летний безработный житель Тарко-Сале. В отделе полиции он дал признательные показания, оформлен протокол явки с повинной.

Сообщение об угоне в полицию поступило утром 6 мая. Местная жительница рассказала, что ночью исчез ее автомобиль, который был припаркован возле дома. Из-за неисправности центрального замка двери автомобиля заблокированы не были.

Спустя некоторое время угнанную машину полицейские обнаружили на автозаправочной станции в п. Пуровск, в салоне автомобиля никого не было.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». С подозреваемого взяли обязательство о явке. Расследование уголовного дела продолжается.

При этом к административной ответственности привлекли и саму владелицу автомобиля. Ей инкриминируют «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU