2020-05-14T11:12:00+03:00
Общество

Перенос ЕГЭ на Ямале 2020: когда пройдут экзамены для школьников

Сдадут итоговые испытания только поступающие в вузы выпускники
Анна Полякова
Поделиться:
Перенос ЕГЭ на Ямале 2020: когда пройдут экзамены для школьниковПеренос ЕГЭ на Ямале 2020: когда пройдут экзамены для школьниковФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

На Ямале только 2600 выпускников 11 классов из более трех тысяч будут в 2020 году сдавать ЕГЭ. Условия изменились в связи эпидемиологической ситуацией в стране.

Сроки проведения единого государственного экзамена будут в очередной раз скорректированы и сдвинуты с 8 июня на более поздний период. Это уже не первый перенос даты сдачи ЕГЭ. Окончательные сроки начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время.

Такое решение принято в Министерстве просвещения РФ в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения, а также исходя из необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов.

Как сообщила директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец, формат проведения ЕГЭ в 11-х классах скорректируют. Сдавать экзамены будут только те выпускники, которые планируют поступать в вузы.Учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат выставят отметки по итогам года.

Для остальных категорий выпускников обязательные предметы в рамках ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируется.

Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: количество учащихся в аудитории будет уменьшено, проведена дезинфекция помещений.

Марина Кравец отметила, что для девятиклассников проведение обязательных экзаменов по русскому языку и математике отменено. Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

Все сроки будут утверждены Правительством РФ и закреплены на законодательном уровне Госдумой и Советом Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале заготовителям оленины начали перечислять окружные субсидии
Угонщиком из Тарко-Сале оказался безработный молодой горожанин
Перенос ЕГЭ на Ямале 2020: когда пройдут экзамены для школьников
В Лабытнанги разыскивают владельцев брошенных судов
Ямальских байкеров призывают отказаться от экстрима
Коренные ямальцы, сохраняющие традиции народа, получат гранты губернатора
В Салехарде проложат первую четырехполосную дорогу
Жительница Тарко-Сале купила у мошенника виртуальные велосипеды
Тазовчанин, заступаясь за девушку, убил противника
В Новом Уренгое водитель на иномарке сбил пешехода
В Ноябрьске расконсервируют фонтаны
Погода на Ямале 14 мая: температура воздуха поднимется до +15 градусов
Дату сдачи ЕГЭ снова перенесли из-за коронавируса
На Ямале спасатели ищут пропавшего жителя села Харсаим
На Ямале выплаты социальным помощникам увеличат в три раза
В Новом Уренгое продезинфицируют все автобусные остановки
В Надымском районе началась подготовка к пожароопасному сезону
Для Нового Уренгоя в теплице вырастят 130 тысяч цветов