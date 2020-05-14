14 Май 2020 2020-05-14T11:12:00+03:00

Перенос ЕГЭ на Ямале 2020: когда пройдут экзамены для школьников Фото: Ольга Крыльцова

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На Ямале только 2600 выпускников 11 классов из более трех тысяч будут в 2020 году сдавать ЕГЭ. Условия изменились в связи эпидемиологической ситуацией в стране.

Сроки проведения единого государственного экзамена будут в очередной раз скорректированы и сдвинуты с 8 июня на более поздний период. Это уже не первый перенос даты сдачи ЕГЭ. Окончательные сроки начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время.

Такое решение принято в Министерстве просвещения РФ в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения, а также исходя из необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов.

Как сообщила директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец, формат проведения ЕГЭ в 11-х классах скорректируют. Сдавать экзамены будут только те выпускники, которые планируют поступать в вузы.Учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат выставят отметки по итогам года.

Для остальных категорий выпускников обязательные предметы в рамках ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируется.

Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: количество учащихся в аудитории будет уменьшено, проведена дезинфекция помещений.

Марина Кравец отметила, что для девятиклассников проведение обязательных экзаменов по русскому языку и математике отменено. Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

Все сроки будут утверждены Правительством РФ и закреплены на законодательном уровне Госдумой и Советом Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU