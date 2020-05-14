В Лабытнанги разыскивают владельцев брошенных судов

14 Май 2020 2020-05-14T10:46:43+03:00

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Администрация Лабытнанги объявила о розыске владельцев брошенных судов. В планах городских властей проведение работ по очистке водоохранной зоны протоки Выл-Посл от остатков разрушенных, брошенных «посудин», металлолома, контейнеров.

- В случае не обращения владельцев водных судов, ответственность за утилизацию брошенного имущества администрация города Лабытнанги не несет, - отметили в мэрии.

К слову, водное законодательство РФ устанавливает обязанность всех собственников водных объектов, пользователей и владельцев водных объектов осуществлять мероприятия по охране водных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU