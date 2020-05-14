Ямальских байкеров призывают отказаться от экстрима

14 Май 2020 2020-05-14T10:03:33+03:00

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Мотосезон на Ямале только начался, а трагические события уже есть. В прошлом году за сравнительно короткий летний период на территории округа в ДТП с участием мототранспорта пострадали 29 человек, 1 мотоциклист погиб.

В этом году печальную статистику открыло происшествие в Губкинском. 28 апреля водитель иномарки при повороте налево не уступил дорогу байкеру. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Автоинспекторы отмечают, что нетрезвое вождение, экстремальное маневрирование, высокая скорость, неправильный выбор дистанции – основные причины ДТП с участием двухколесных транспортных средств. Особенно остро проблема стоит в начале сезона, когда водители автомобилей еще не привыкли к мотоциклам, а сами мотоциклисты не адаптировались к дороге.

Водители и пассажиры мототехники, в отличие от автомобилистов, могут получить серьезные травмы даже в случае небольшого ДТП. Поэтому байкерам необходимо внимательно относиться к ПДД.

Автомобилистам, в свою очередь, следует терпимее относиться к данным участникам дорожного движения, при совершении маневра, в первую очередь необходимо смотреть в зеркала и убедиться в отсутствии мотоцикла со всех сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU