2020-05-14T09:21:18+03:00
Общество

Коренные ямальцы, сохраняющие традиции народа, получат гранты губернатора

Размеры поощрений 200 и 700 тысяч рублей
Анна Полякова
Поделиться:
Коренные ямальцы, сохраняющие традиции народа, получат гранты губернатора Фото: yanao.ruКоренные ямальцы, сохраняющие традиции народа, получат гранты губернатора Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

На Ямале стартовал конкурс на присуждение грантов от губернатора для коренных народов Севера. Конкурс проводится по двум номинациям.

Лучшие среди индивидуально работающих мастеров из числа КМНС, занимающимся художественными промыслами и народными ремеслами коренных малочисленных народов Севера, получат по 200 тысяч рублей. В данной номинации предполагается не более четырех победителей.

По 700 тысяч рублей получат пять представителей малых форм хозяйствования КМНС, занимающиеся видами традиционной хозяйственной деятельности. Прием заявок для участия в конкурсе ведёт окружной департамент по делам коренных малочисленных народов Севера с 12 мая по 11 июня 2020 года включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале заготовителям оленины начали перечислять окружные субсидии
Угонщиком из Тарко-Сале оказался безработный молодой горожанин
Перенос ЕГЭ на Ямале 2020: когда пройдут экзамены для школьников
В Лабытнанги разыскивают владельцев брошенных судов
Ямальских байкеров призывают отказаться от экстрима
Коренные ямальцы, сохраняющие традиции народа, получат гранты губернатора
В Салехарде проложат первую четырехполосную дорогу
Жительница Тарко-Сале купила у мошенника виртуальные велосипеды
Тазовчанин, заступаясь за девушку, убил противника
В Новом Уренгое водитель на иномарке сбил пешехода
В Ноябрьске расконсервируют фонтаны
Погода на Ямале 14 мая: температура воздуха поднимется до +15 градусов
Дату сдачи ЕГЭ снова перенесли из-за коронавируса
На Ямале спасатели ищут пропавшего жителя села Харсаим
На Ямале выплаты социальным помощникам увеличат в три раза
В Новом Уренгое продезинфицируют все автобусные остановки
В Надымском районе началась подготовка к пожароопасному сезону
Для Нового Уренгоя в теплице вырастят 130 тысяч цветов