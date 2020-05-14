Коренные ямальцы, сохраняющие традиции народа, получат гранты губернатора
На Ямале стартовал конкурс на присуждение грантов от губернатора для коренных народов Севера. Конкурс проводится по двум номинациям.
Лучшие среди индивидуально работающих мастеров из числа КМНС, занимающимся художественными промыслами и народными ремеслами коренных малочисленных народов Севера, получат по 200 тысяч рублей. В данной номинации предполагается не более четырех победителей.
По 700 тысяч рублей получат пять представителей малых форм хозяйствования КМНС, занимающиеся видами традиционной хозяйственной деятельности. Прием заявок для участия в конкурсе ведёт окружной департамент по делам коренных малочисленных народов Севера с 12 мая по 11 июня 2020 года включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU