Коренные ямальцы, сохраняющие традиции народа, получат гранты губернатора

14 Май 2020 2020-05-14T09:21:18+03:00

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На Ямале стартовал конкурс на присуждение грантов от губернатора для коренных народов Севера. Конкурс проводится по двум номинациям.

Лучшие среди индивидуально работающих мастеров из числа КМНС, занимающимся художественными промыслами и народными ремеслами коренных малочисленных народов Севера, получат по 200 тысяч рублей. В данной номинации предполагается не более четырех победителей.

По 700 тысяч рублей получат пять представителей малых форм хозяйствования КМНС, занимающиеся видами традиционной хозяйственной деятельности. Прием заявок для участия в конкурсе ведёт окружной департамент по делам коренных малочисленных народов Севера с 12 мая по 11 июня 2020 года включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU