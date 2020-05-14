2020-05-14T09:02:32+03:00
Общество

В Салехарде проложат первую четырехполосную дорогу

Работы начнутся в конце мая – начале июня
Анна Полякова
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В Салехарде проложат первую четырехполосную дорогу Фото: salekhard.orgВ Салехарде проложат первую четырехполосную дорогу Фото: salekhard.org
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В Салехарде летом отремонтируют 7,65 км дорог. Работы проведут в рамках реализации мероприятий муниципальной программы и нацпроекта «Безопасные качественные автодороги». Об этом в своём Instagram рассказал глава Салехарда Алексей Титовский. Он сообщил, что в городе пройдут масштабные дорожные ремонтные работы, итогом которых станет появление первой четырёхполосной трассы на улице Кнунянца.

- Очень актуален ремонт дороги по Богдана Кнунянца. Здесь проблема в том, что ведутся ещё работы по прокладке систем водоотведения. Очень надеемся, что подрядчики не подведут и закончат в срок. Тогда мы сможем эту улицу привести в порядок. С тротуарами, с дорожным полотном. То же самое в ближайшем будущем ждёт улицу Маяковского, где в этом году продолжатся работы по водоотведению, – рассказал глава окружной столицы.

Работы начнутся в конце мая – начале июня. На некоторых улицах подрядные организации приступят к выполнению работ чуть позже, в связи с тем, что на объектах ведутся работы по прокладке сетей коммунальной инфраструктуры.

Замена дорожного полотна будет производиться при использовании современных технологий и битума высокой эластичности, сообщили в администрации ямальской столицы.

Как отметил исполняющий обязанности начальника салехардского управления транспорта и городского хозяйства Олег Дединский, срок сдачи объектов – 31 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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