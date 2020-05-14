Жительница Тарко-Сале купила у мошенника виртуальные велосипеды

14 Май 2020 2020-05-14T08:47:01+03:00

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В Пуровском районе возбудили уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала жительница Тарко-Сале. 11 мая она обратилась в полицию, рассказав, что аферисты лишили ее 13 тысяч рублей.

Выяснилось, что в феврале в одной из социальных сетей женщина нашла объявление о продаже велосипедов. С продавцом договорилась о покупке двух стоимостью 6 500 рублей каждый. После того, как она перевела 13 тыс. рублей на счет, указанный продавцом, страница на сайте была удалена, товар так и не поступил. О существующей схеме обмана пуровчанка знала из СМИ.

Полицейские устанавливают причастного к совершению данного противозаконного деяния, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендуют гражданам быть бдительными, прежде чем перечислять денежные средства, не спешить, перепроверять и уточнять полученную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU