Тазовчанин, заступаясь за девушку, убил противника

14 Май 2020 2020-05-14T08:00:46+03:00

Его отправили на 6 месяцев в колонию общего режима

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Жителя Тазовского района лишили свободы за убийство при превышении пределов необходимой обороны.

Кровавую расправу надо обидчиком он учинил 14 ноября 2019 года в селе Гыда. В компании молодых сельчан, распивающих спиртные напитки, произошел конфликт. Один из участников застолья - 18-летний юноша нанес присутствующей девушке несколько ударов.

За девушку вступился ее 19-летний парень. Завязалась драка. Заступник вооружился ножом и нанес противнику не менее четырех ударов, один из которых в область грудной клетки оказался смертельным.

- Потерпевший скончался на месте происшествия от острой массивной кровопотери в результате причиненной ему колото-резаной раны, - сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

В ходе предварительного следствия и в судебном процессе юноша раскаялся в содеянном, и активно способствовал следствию в раскрытии преступления.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU