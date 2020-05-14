Тазовчанин, заступаясь за девушку, убил противника
Жителя Тазовского района лишили свободы за убийство при превышении пределов необходимой обороны.
Кровавую расправу надо обидчиком он учинил 14 ноября 2019 года в селе Гыда. В компании молодых сельчан, распивающих спиртные напитки, произошел конфликт. Один из участников застолья - 18-летний юноша нанес присутствующей девушке несколько ударов.
За девушку вступился ее 19-летний парень. Завязалась драка. Заступник вооружился ножом и нанес противнику не менее четырех ударов, один из которых в область грудной клетки оказался смертельным.
- Потерпевший скончался на месте происшествия от острой массивной кровопотери в результате причиненной ему колото-резаной раны, - сообщили в СУ СКР по ЯНАО.
В ходе предварительного следствия и в судебном процессе юноша раскаялся в содеянном, и активно способствовал следствию в раскрытии преступления.
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU