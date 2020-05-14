В Новом Уренгое водитель на иномарке сбил пешехода

14 Май 2020 2020-05-14T07:45:09+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, одно из которых с пострадавшим человеком. Эта авария произошла в Новом Уренгое на ул. 26 Съезда КПСС.

Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, 13 мая в 08.22 водитель автомобиля INFINITI не уступил дорогу и сбил пешехода, переходящего проезжую часть по «зебре». В результате ДТП мужчина с различными травмами госпитализирован.

По данным регионального ведомства, всего с начала 2020 года на ямальских дорогах в 1953 зарегистрированных ДТП погибли 17 человек и 175 травмированы, в их числе 15 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU