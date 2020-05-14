В Ноябрьске расконсервируют фонтаны
В Ноябрьске готовятся запустить фонтаны, начиная летний сезон. Сейчас приводят в порядок чашу и механизмы на аллее напротив здания администрации. На монтаж оборудования и проверку потребуется несколько дней.
Специалисты уже очистили чашу, промыли форсунки, произвели монтаж съемных частей и настройку оборудования. Как сообщил представитель Дирекции муниципального заказа Олег Коваль, скоро фонтан будет пригоден к запуску.
На следующей неделе специалисты подготовят к запуску пешеходный фонтан. Включать их начнут, как только позволит эпидемиологическая обстановка, пояснили в администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU