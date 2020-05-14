2020-05-14T07:47:58+03:00
Общество

В Ноябрьске расконсервируют фонтаны

Включать их начнут, как только позволит эпидемиологическая обстановка
Анна Полякова
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В Ноябрьске расконсервируют фонтаны Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске расконсервируют фонтаны Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске готовятся запустить фонтаны, начиная летний сезон. Сейчас приводят в порядок чашу и механизмы на аллее напротив здания администрации. На монтаж оборудования и проверку потребуется несколько дней.

Специалисты уже очистили чашу, промыли форсунки, произвели монтаж съемных частей и настройку оборудования. Как сообщил представитель Дирекции муниципального заказа Олег Коваль, скоро фонтан будет пригоден к запуску.

На следующей неделе специалисты подготовят к запуску пешеходный фонтан. Включать их начнут, как только позволит эпидемиологическая обстановка, пояснили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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