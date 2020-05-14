14 Май 2020 2020-05-14T05:16:29+03:00

Погода на Ямале 14 мая: температура воздуха поднимется до +15 градусов Фото: Анна Полякова

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В четверг, 14 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +12 градусов, пасмурно и дождливо, ветер восточный 5 м/с.

В Ноябрьске + 15 градусов, до обеда ожидается ясная погода, во второй половине дня пойдет дождь, ветер юго-восточный 6 м/с.

В Новом Уренгое +12 градусов, солнечно, без осадков, ветер восточный 6 м/с.

В Надыме +12 градусов, днем - пасмурно, ожидается дождь, ветер юго-восточный 5 м/с.

В Губкинском +14 градусов, солнечно, дождь прогнозируется ближе к ночи, ветер юго-восточный 5 м/с.

В Тарко-Сале +14 градусов, солнечно, вечером – дождь, ветер юго-восточный 4 м/с.

В Муравленко +14 градусов, солнечное утро и дождливый вечер. Ветер юго-восточный 6 м/с.

В Лабытнанги +9 градусов, пасмурно, дождь разной интенсивности в течение дня, ветер северо-восточный 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU