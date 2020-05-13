2020-05-13T16:55:18+03:00
Происшествия

На Ямале спасатели ищут пропавшего жителя села Харсаим

Начата доследственная проверка
Анна Полякова
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На Ямале спасатели ищут пропавшего жителя села Харсаим Фото: СУ СКР по ЯНАОНа Ямале спасатели ищут пропавшего жителя села Харсаим Фото: СУ СКР по ЯНАО
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В Приуральском районе с 10 мая ищут пропавшего мужчину - жителя села Харсаим. Известно, что он собирался добраться по льду реки из охотничьей избушки до села Аксарка. Сотрудники ГКУ «Ямалспас» ведут поиски пропавшего.

Его местонахождение в настоящий момент неизвестно. Начата доследственная проверка по факту безвестного исчезновения человека.

СУ СКР по ЯНАО напоминает, что весенний период требует от граждан осторожности и соблюдения правил безопасности поведения на льду и воде. Период весеннего половодья особенно опасен для тех, кто живет близ реки, озера, водоема. Привыкая зимой пользоваться пешеходными переходами по льду, многие забывают об опасности, которую таит лед весной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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