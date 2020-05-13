На Ямале выплаты социальным помощникам увеличат в три раза
На Ямале уже 8 лет одиноких пожилых граждан и инвалидов поддерживают социальные помощники. Это альтернативная форма соцуслуг на дому. Чаще всего помощниками становятся соседи или знакомые - важно, чтобы с подопечным был налажен контакт. Сегодня в регионе работает 32 таких помощника.
Размер ежемесячного пособия социальному помощнику в ЯНАО с 1 июля 2020 года увеличен до 18 946 рублей. Депутаты Заксобрания внесли изменения в закон «О социальных семьях для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ямало-Ненецком автономном округе».
Сейчас соцпомощники получают ежемесячное вознаграждение с учетом индексации в размере 6 755 рублей. Выплаты производятся на основании отчетов о выполненных работах.
Ямальцам, которые хотят стать социальными помощниками, необходимо обратиться в организацию социального обслуживания по месту жительства. Социальные помощники помогают гражданам пожилого возраста (женщинам старше 55 лет и мужчинам – 60 лет), инвалидам, в том числе инвалидам с детства.
ИСТОЧНИК KP.RU