13 Май 2020 2020-05-13T15:51:35+03:00

На Ямале выплаты социальным помощникам увеличат в три раза Фото: yanao.ru

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На Ямале уже 8 лет одиноких пожилых граждан и инвалидов поддерживают социальные помощники. Это альтернативная форма соцуслуг на дому. Чаще всего помощниками становятся соседи или знакомые - важно, чтобы с подопечным был налажен контакт. Сегодня в регионе работает 32 таких помощника.

Размер ежемесячного пособия социальному помощнику в ЯНАО с 1 июля 2020 года увеличен до 18 946 рублей. Депутаты Заксобрания внесли изменения в закон «О социальных семьях для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ямало-Ненецком автономном округе».

Сейчас соцпомощники получают ежемесячное вознаграждение с учетом индексации в размере 6 755 рублей. Выплаты производятся на основании отчетов о выполненных работах.

Ямальцам, которые хотят стать социальными помощниками, необходимо обратиться в организацию социального обслуживания по месту жительства. Социальные помощники помогают гражданам пожилого возраста (женщинам старше 55 лет и мужчинам – 60 лет), инвалидам, в том числе инвалидам с детства.

ИСТОЧНИК KP.RU