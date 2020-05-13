2020-05-13T15:32:09+03:00
Общество

В Новом Уренгое продезинфицируют все автобусные остановки

Обработку павильонов начали с маршрута общественного транспорта №2 [видео]
Анна Полякова
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В Новом Уренгое продезинфицируют все автобусные остановки Фото: администрация Нового УренгояВ Новом Уренгое продезинфицируют все автобусные остановки Фото: администрация Нового Уренгоя
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В Новом Уренгое проводят дезинфекцию всех автобусных остановок. Это одна из мер по борьбе с коронавирусом. Температура воздуха выше +5 градусов позволяет выполнить эту работу, сообщили в администрации города.

Средство в необходимой концентрации выделил «Уренгойгорводоканал», машину для раствора предоставили пожарные. Дорожники «Уренгойгоавтодора» начали обработку павильонов с маршрута общественного транспорта №2, двигаясь в южную и северную части города.

Специалисты буду постепенно дезинфицировать раствором хлористого калия все павильоны. В ближайшие дни будут обработаны все остановки.

В Новом Уренгое продезинфицируют все автобусные остановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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