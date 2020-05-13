В Новом Уренгое продезинфицируют все автобусные остановки
В Новом Уренгое проводят дезинфекцию всех автобусных остановок. Это одна из мер по борьбе с коронавирусом. Температура воздуха выше +5 градусов позволяет выполнить эту работу, сообщили в администрации города.
Средство в необходимой концентрации выделил «Уренгойгорводоканал», машину для раствора предоставили пожарные. Дорожники «Уренгойгоавтодора» начали обработку павильонов с маршрута общественного транспорта №2, двигаясь в южную и северную части города.
Специалисты буду постепенно дезинфицировать раствором хлористого калия все павильоны. В ближайшие дни будут обработаны все остановки.
В Новом Уренгое продезинфицируют все автобусные остановки.
ИСТОЧНИК KP.RU