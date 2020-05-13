2020-05-13T14:45:23+03:00
Общество

В Надымском районе началась подготовка к пожароопасному сезону

Планируется увеличить количество минерализованных полос
Анна Полякова
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В Надымском районе началась подготовка к пожароопасному сезону Фото: nadymregion.ruВ Надымском районе началась подготовка к пожароопасному сезону Фото: nadymregion.ru
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Глава Надымского района Леонид Дяченко оценил готовность «южного крыла» района к пожароопасному сезону. Он посетил Лонгьюган, Приозерный и Ягельный, в ходе визита проверил пожарно-техническую комплектацию и боеготовность пожарных дружин.

- Лето будет жарким, сейчас необходимо воздержаться от разведения костров, нужно быть осторожными. Мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить возникновения пожаров на нашей территории, - подчеркнул глава Надымского района.

В итоге было принято решение, используя мобильную вездеходную технику, увеличить количество минерализованных полос. Кроме того, Леонид Дяченко рекомендовал главам поселений незамедлительно организовать начало противопожарных мероприятий и провести разъяснительные беседы с жителями поселков.

Напомним, что с прошлого года в Лонгъюгане, Приозерном и Ягельном, а также в поселке Правохеттинский и селе Кутопьюган работает система «Лесохранитель». Она способна автоматически выявить пожары на ранних стадиях с помощью веб-камер. Это оборудование следит за территорией в радиусе до 30 км и позволяет своевременно принять меры по защиты населенных пунктов от природных пожаров, сообщает администрация Надымского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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