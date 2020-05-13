13 Май 2020 2020-05-13T14:36:10+03:00

Для Нового Уренгоя в теплице вырастят 130 тысяч цветов Фото: newurengoy.ru

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В новоуренгойских теплицах готовят цветочную рассаду для озеленения города. В тепличных павильонах в разгаре процесс пикирования саженцев. Агрономы смешивают торф, песок и удобрение, раскладывают в специальные кассеты. Растения нужно регулярно поливать и подкармливать. С наступлением лета окрепшие саженцы «переедут» на клумбы, город зацветет яркими красками.

В этом году для города вырастят около 130 тысяч цветов. Петуния, аэратум, львиный зев, бархатцы – сорта проверенные, неприхотливые, рассказали в администрации города.

На протяжении многих лет МУП «Уренгойское городское хозяйство» занимается благоустройством и озеленением города. На территории базы предприятия построено 3 теплицы капитального исполнения площадью 800 квадратных метров и 5 летних теплиц площадью 600 квадратных метров.

Здесь проведено центральное отопление, зимой приходится даже охлаждать помещения, так как цветы комфортно чувствуют себя при температуре 10-11 градусов. В теплицах поддерживается необходимая влажность, большое внимание уделяется работе вентиляции. Кроме саженцев для клумб, они выращивают около 50 сортов комнатных и уличных цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU