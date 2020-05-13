2020-05-13T13:20:00+03:00
Происшествия

Надымчанка приняла мошенника за сотрудника банка и лишилась денег

Аферист выманил у нее 62 тысячи рублей
Анна Полякова
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Надымчанка мошенника приняла за сотрудника банка и лишилась денегНадымчанка мошенника приняла за сотрудника банка и лишилась денегФото: Ольга Крыльцова
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В Надымском районе возбудили уголовное дело о краже денег с банковской карты. Жертвой мошенничества оказалась 47-летняя жительница города. 11 мая она обратилась в дежурную часть, осознав обман. Она рассказала, что ее лишили 62 тыс. рублей.

Выяснилось, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка. Он напугал женщину сообщением, что мошенники пытаются похитить со счета принадлежащей ей банковской карты денежные средства.

Лжесотрудник попросил назвать данные банковской карты и коды, которые поступят в телефонных смс-сообщениях, заверив, что таким способом можно пресечь действия злоумышленников. Поверившая ему женщина незамедлительно тут же назвала реквизиты всех своих банковских карт. В результате с ее счетов произошло списание 62 тыс. рублей.

Уголовное дело завели по статье УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция призывает граждан не разглашать неизвестным лицам информацию по личным банковским картам, в затруднительных ситуациях обращаться за консультацией к специалистам банка лично либо по телефону горячей линии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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