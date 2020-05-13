Лучшие туристические проекты в ЯНАО получат субсидии

13 Май 2020 2020-05-13T12:26:53+03:00

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На Ямале стартовала финал конкурса проектов в области внутреннего и въездного туризма, развития туристской индустрии ЯНАО. Общая сумма субсидий – 7 млн. рублей.

45 проектов допущены к этапу презентации перед экспертной комиссией. Презентация и защита проходят в онлайн-формате посредством видеоконференции через Zoom, сообщает правительство ЯНАО.

Спектр проектов в этом году участники представляют разнообразный: гостиницы, хостелы, гастрономия, молекулярная кухня, активные виды отдыха на Полярном Урале. Есть проекты и от национальных общин, которые находятся вблизи от городов округа и готовы принимать у себя туристов.

- Качество проектов существенно выросло по сравнению с прошлым годом. Видно, что многие представители бизнеса участвуют не только в нашем конкурсе, но и штурмует федеральные проекты, - сообщил директор департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин.

Он также отметил, что положительный эффект дал бесплатный образовательный семинар «Делай туризм на Ямале», который прошел в конце 2019 года для всех желающих. На курсах разбирали определённые требования к самопрезентации, к подготовке визуальных материалов, смете. Эти знания потребовались претендентам на победу в этом конкурсе.

ИСТОЧНИК KP.RU