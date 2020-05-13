2020-05-13T11:48:07+03:00
Общество

Пуровским тундровикам выплатят двойные кочевые

Нуждающиеся в помощи получат по пять тысяч рублей
Анна Полякова
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Пуровским тундровикам выплатят двойные кочевые Фото: puradm.ruПуровским тундровикам выплатят двойные кочевые Фото: puradm.ru
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Пуровскому району выделили 6,5 млн рублей для начисления тундровикам двойных кочевых. По пять тысяч рублей получат семьи на каждого ребенка до 18 лет и тундровики пенсионного возраста: женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет.

Напомним, постановление о выделении бюджетных ассигнований губернатор Ямала подписал 11 мая. Единовременные социальные выплаты получат 145 коренных пуровчан старшего возраста, и родители более тысячи детей. Важно, что выплата носит беззаявительный характер.

В целом по Ямалу удвоенная выплата будет назначена более чем пяти тысячам человек. Увеличение «кочевых» в формате единовременной выплаты позволит решить насущные проблемы тундровиков. Из-за отмены Дней оленеводов они утратили возможность получить определённый доход и не смогли подготовиться к периоду летнего каслания.

- Чиновники на местах предупреждены о том, что к работе должны приступить немедленно. Поэтому накануне глава района подписал соответствующее постановление, и все пуровчане-получатели кочевых, получат выплаты в течение мая, - прокомментировала первый заместитель главы района Нонна Фамбулова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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