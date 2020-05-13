2020-05-13T11:22:20+03:00
Происшествия

На Ямале задержали иностранца с крупной партией наркотиков

23-летний житель ближнего зарубежья планировал сбыть «синтетику» в Новом Уренгое
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале задержали иностранца с крупной партией наркотиков Фото: 89.мвд.рфНа Ямале задержали иностранца с крупной партией наркотиков Фото: 89.мвд.рф
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое полицейские пресекли факт незаконного оборота наркотиков в крупном размере. 29 марта во время оперативно-розыскных мероприятий в подъезде жилого дома задержан 23-летний житель ближнего зарубежья.

При личном досмотре у его изъято 27 свертков с порошкообразным веществом. В мобильном телефоне злоумышленника полицейские обнаружили информацию о тайнике-закладке, в котором позже нашли еще один сверток с порошком.

Экспертиза подтвердила, что изъятые вещества являются наркотическими средствами синтетического происхождения общей массой 28,5 граммов. «Синтетику» молодой человек собирался сбыть в Новом Уренгое.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Наказанием для ранее не судимого молодого человека может стать лишение свободы на срок до 20 лет. Подозреваемого заключили под стражу, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Надымчанка приняла мошенника за сотрудника банка и лишилась денег
Лучшие туристические проекты в ЯНАО получат субсидии
Пуровским тундровикам выплатят двойные кочевые
На Ямале задержали иностранца с крупной партией наркотиков
На Ямале установили условия и сроки весенней охоты на дичь
Мошенники похитили у ямальцев более 1,6 млн рублей
Капремонт ЖД вокзала Коротчаево завершат с опережением графика
В Уренгое шьют маски и средства индивидуальной защиты
В Надымском районе готовятся сажать картофель
Ноябрянин жестоко избивал новых подруг, одна из которых скончалась
Между Салехардом и Лабытнанги снова стали курсировать «подушки»
В Новом Уренгое иномарка, сдавая назад, сбила пешехода
На Ямале начали бесплатно выдавать маски
Погода на Ямале 13 мая: местами пройдут кратковременные дожди
В лабытнангской колонии за взятку заключенному разрешили свободное передвижение
В Уренгое ледоход прошел без происшествий
В Салехарде задержали мужчину, обокравшего свою подругу
В Уренгое обновили мемориал Вечного огня
На Ямале заболевших вахтовиков удалось выявить при повторном тестировании
На Ямале в районе завода обнаружили скелет человека