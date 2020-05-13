На Ямале задержали иностранца с крупной партией наркотиков

13 Май 2020 2020-05-13T11:22:20+03:00

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В Новом Уренгое полицейские пресекли факт незаконного оборота наркотиков в крупном размере. 29 марта во время оперативно-розыскных мероприятий в подъезде жилого дома задержан 23-летний житель ближнего зарубежья.

При личном досмотре у его изъято 27 свертков с порошкообразным веществом. В мобильном телефоне злоумышленника полицейские обнаружили информацию о тайнике-закладке, в котором позже нашли еще один сверток с порошком.

Экспертиза подтвердила, что изъятые вещества являются наркотическими средствами синтетического происхождения общей массой 28,5 граммов. «Синтетику» молодой человек собирался сбыть в Новом Уренгое.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Наказанием для ранее не судимого молодого человека может стать лишение свободы на срок до 20 лет. Подозреваемого заключили под стражу, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU