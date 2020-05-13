2020-05-13T10:33:28+03:00
Общество

На Ямале установили условия и сроки весенней охоты на дичь

Обязательное условие – соблюдение дистанции не менее 1,5 метров
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале установили условия и сроки весенней охоты на дичьНа Ямале установили условия и сроки весенней охоты на дичьФото: Анна Полякова
Изменить размер текста:

В 2020 году на Ямале сроки весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь установлены в течение 10 календарных дней.

В угодьях южной зоны охота начнётся с 16 мая, в центральной зоны - с 23 мая, в северной - с 30 мая. Для предотвращения «завоза» и распространения Covid-19 в охотничьих угодьях установлен запрет нахождения жителей других регионов. Обязательное условие весенней охоты – соблюдение дистанции не менее 1,5 метров (кроме случаев нахождения в транспорте).

Для охотников с постоянной регистрацией на Ямале и с привязкой относительно места проживания охота разрешается в пределах муниципального района и географической зоны охотничьих угодий в зависимости от места жительства ямальца.

Охота разрешается на территории муниципальных районов, в границах которого находится населенный пункт. Жители Салехарда и Лабытнанги осуществляют охоту в Приуральском районе. Жители Губкинского, Муравленко и Ноябрьска - в Пуровском районе. Жители Нового Уренгоя - в Надымском или Пуровском районе (на выбор охотника), в охотничьих угодьях соответствующей зоны охоты, установленных параметрами охоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Надымчанка приняла мошенника за сотрудника банка и лишилась денег
Лучшие туристические проекты в ЯНАО получат субсидии
Пуровским тундровикам выплатят двойные кочевые
На Ямале задержали иностранца с крупной партией наркотиков
На Ямале установили условия и сроки весенней охоты на дичь
Мошенники похитили у ямальцев более 1,6 млн рублей
Капремонт ЖД вокзала Коротчаево завершат с опережением графика
В Уренгое шьют маски и средства индивидуальной защиты
В Надымском районе готовятся сажать картофель
Ноябрянин жестоко избивал новых подруг, одна из которых скончалась
Между Салехардом и Лабытнанги снова стали курсировать «подушки»
В Новом Уренгое иномарка, сдавая назад, сбила пешехода
На Ямале начали бесплатно выдавать маски
Погода на Ямале 13 мая: местами пройдут кратковременные дожди
В лабытнангской колонии за взятку заключенному разрешили свободное передвижение
В Уренгое ледоход прошел без происшествий
В Салехарде задержали мужчину, обокравшего свою подругу
В Уренгое обновили мемориал Вечного огня
На Ямале заболевших вахтовиков удалось выявить при повторном тестировании
На Ямале в районе завода обнаружили скелет человека