На Ямале установили условия и сроки весенней охоты на дичь

13 Май 2020 2020-05-13T10:33:28+03:00

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В 2020 году на Ямале сроки весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь установлены в течение 10 календарных дней.

В угодьях южной зоны охота начнётся с 16 мая, в центральной зоны - с 23 мая, в северной - с 30 мая. Для предотвращения «завоза» и распространения Covid-19 в охотничьих угодьях установлен запрет нахождения жителей других регионов. Обязательное условие весенней охоты – соблюдение дистанции не менее 1,5 метров (кроме случаев нахождения в транспорте).

Для охотников с постоянной регистрацией на Ямале и с привязкой относительно места проживания охота разрешается в пределах муниципального района и географической зоны охотничьих угодий в зависимости от места жительства ямальца.

Охота разрешается на территории муниципальных районов, в границах которого находится населенный пункт. Жители Салехарда и Лабытнанги осуществляют охоту в Приуральском районе. Жители Губкинского, Муравленко и Ноябрьска - в Пуровском районе. Жители Нового Уренгоя - в Надымском или Пуровском районе (на выбор охотника), в охотничьих угодьях соответствующей зоны охоты, установленных параметрами охоты.

ИСТОЧНИК KP.RU