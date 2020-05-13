13 Май 2020 2020-05-13T09:31:26+03:00

Мошенники похитили у ямальцев более 1,6 млн рублей Фото: Ольга Крыльцова

Жителям Ноябрьска аферисты обещали выплаты в связи с распространением коронавируса

Изменить размер текста: A A

На Ямале за минувшую неделю зарегистрировано 16 хищений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Мошенники лишили жителей региона более 1,6 млн рублей.

Несмотря на размещенные в СМИ призывы не поддаваться уловкам мошенников, правоохранительные органы продолжают фиксировать рост числа таких преступлений. Только за неделю зарегистрировано 16 подобных хищений.

Например, в полицию обратилась жительница Ноябрьска, друзья которой получали в социальной сети от ее имени сообщения с просьбой сообщить данные банковских карт.

Выяснилось, что мошенники создали в соцсети дубликат ее страницы и вели переписку со знакомыми. Они рассказывали о проведения одним из банков акции, согласно которой можно получить денежные выплаты в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Аферисты просили сообщить данные банковских карт, в том числе защитный код. Общая сумма денежных средств, находящихся на счетах потерпевших, составила 226 тыс. рублей, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU